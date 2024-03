Roma: lavoro in nero e smaltimento abusivo rifiuti pericolosi, denunciato titolare autofficina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediatamente è scattata la denuncia per il titolare dell'attività, un 61enne italiano, al quale è stato contestato anche l'esercizio abusivo della professione di autoriparatore, con conseguente sequestro delle relative attrezzature, in mancanza dei requisiti previsti dalla legge. All'interno dell'officina, è stato scoperto anche un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, posto sotto sequestro penale durante le operazioni. Accertata, inoltre, la mancanza delle autorizzazioni ambientali per l'emissione di fumi prodotti dalle attività di verniciatura dei veicoli. Nei confronti dell'operaio, oltre alla segnalazione agli organi competenti per il mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, sono state avviate le procedure previste per la sua posizione, risultata irregolare, sul territorio nazionale. (Rer)