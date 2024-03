Imprese: Urso, necessità di garantire catene approvvigionamento materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La cabina di regia sull'internazionalizzazione "avviene in un momento storico particolare, dove le strategie di internazionalizzazione delle imprese devono prendere in considerazione il mutato contesto internazionale, caratterizzato da nuove fasi della globalizzazione, da processi di transizione energetica e digitale, da velocissime trasformazione tecnologiche e dall'emersione di una nuova dimensione della sicurezza economica, e quindi dalla necessità di garantire le catene di approvvigionamento". Lo ha dichiarato il ministero delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione in corso a Palazzo Piacentini. Il ministro ha sottolineato l'importanza delle catene di approvvigionamento "delle materie prime critiche e delle materie prime indispensabili per qualunque economia, tanto più per quella italiana, che è un'economia di trasformazione". In questo scenario, ha concluso Urso, bisogna "disegnare strategie di attrazione ma anche di monitoraggio degli investimenti esteri, di reshoring e di scoraggiamento delle delocalizzazioni a somma zero". (Rin)