- Se non ci fossero produzione industriale e agricola non potremmo esportare i nostri prodotti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Cabina di Regia sull'internazionalizzazione in corso oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Credo nella diplomazia della crescita. La nostra industria, la nostra agricoltura è parte della nostra politica estera”, ha detto Tajani. (Res)