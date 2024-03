Ue: Eurostat, occupati in aumento dello 0,3 per cento in eurozona nel quarto trimestre 2023, Italia in crescita dello 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di occupati è aumentato dello 0,3 per cento in area euro e dello 0,2 per cento nell'Ue nel quarto trimestre del 2023, rispetto al trimestre precedente. Nel terzo trimestre dell'anno, l'occupazione era invece aumentata dello 0,2 per cento in entrambe le zone. Lo si apprende da dati Eurostat, secondo cui, rispetto all'anno precedente, i dati del quarto trimestre 2023 mostrano un incremento dell'occupazione dell'1,2 per cento in eurozona e dell'1 per cento nell'Ue, dopo il +1,4 per e il +1,2 per cento registrati nel trimestre precedente. Per l'intero anno 2023, il numero di persone occupate è aumentato dell'1,4 per cento in area euro e dell'1,2 per cento in Ue. (segue) (Beb)