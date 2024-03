Ue: Eurostat, occupati in aumento dello 0,3 per cento in eurozona nel quarto trimestre 2023, Italia in crescita dello 0,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel quarto trimestre del 2023 gli occupati nell'Ue fossero 217,1 milioni, di cui 169,3 milioni in eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, Eurostat indica una crescita occupazionale dello 0,5 per cento nel quarto trimestre del 2023, se paragonata al trimestre precedente, quando invece i dati mostravano un incremento dello 0,1 per cento. Su base annuale, invece, il quarto trimestre 2023 mostra un incremento dell'1,6 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. (Beb)