Mar Rosso: Tajani, nell'area è sotto attacco anche l'export italiano

- Nel Mar Rosso è sotto attacco l'export italiano: “il 40 per cento delle esportazioni via mare italiane passano attraverso Suez e il Mar Rosso”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Cabina di Regia sull'internazionalizzazione in corso oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Ecco perché abbiamo fortemente voluto la missione europea Aspides di cui abbiamo il comando operativo, e vogliamo proteggere in maniera assoluta le nostre navi mercantili”, ha detto Tajani. “Le regole sono molto chiare: distruggere tutto ciò che attacca i nostri mercantili”, (Res)