- La ricostruzione dell'Ucraina è un'opportunità per le nostre esportazioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Cabina di Regia sull'internazionalizzazione in corso oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Quando sarà parte dell'Ue e del mercato unico”, l'Ucraina sarà un mercato che offre opportunità da cogliere, ha aggiunto Tajani. (Res)