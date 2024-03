© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha sempre mostrato equilibrio, esprimendo amicizia con Israele ma anche con i Paesi arabi non fondamentalisti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Cabina di Regia sull'internazionalizzazione in corso oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Lavoriamo anche guardando le possibilità delle nostre imprese”, ha detto Tajani. (Res)