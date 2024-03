Giappone: banca centrale valuta nuova cornice di politica monetaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è ancora lontano dall'obiettivo di un tasso di inflazione stabilmente prossimo al 2 per cento, nonostante da mesi l'inflazione si attesti a livelli superiori. Lo ha dichiarato alla fine del mese scorso il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, escludendo così di fatto una imminente revisione della politica monetaria ultra-espansiva perseguita Dal Paese asiatico sin dall'indomani della crisi finanziaria globale del 2008. Nel corso di una conferenza stampa a margine della riunione dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 in Brasile, Kuroda ha dichiarato che l'esito dei prossimi negoziati primaverili sui salari tra aziende e lavoratori giapponesi sarà un "punto focale" per stabilire se il Paese abbia davvero dato inizio a un circolo virtuoso di aumenti dei redditi e dei prezzi, e si sia dunque lasciato alle spalle la deflazione. Kuroda ha smorzato così le aspettative dopo le dichiarazioni di un altro membro del comitato politico della BoJ, Hajime Takata, secondo cui l'obiettivo dell'inflazione stabilmente al 2 per cento è "finalmente in visita", e la banca centrale dovrebbe "cambiare marcia" superando l'alleggerimento quantitativo. (segue) (Git)