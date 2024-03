Gaza: fonti stampa, Israele ha ucciso un civile in attesa di aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, le Idf hanno pubblicato il rapporto di un'indagine militare, secondo cui non avrebbero aperto il fuoco contro i civili in attesa di aiuti umanitari la settimana scorsa a Gaza City, ma esclusivamente contro coloro che si erano avvicinati ai militari israeliani, "mettendo in pericolo le truppe". L'indagine militare era stata presentata martedì scorso, 5 marzo, da Yaron Finkelman, comandante del Comando meridionale delle Idf, al capo di Stato maggiore Herzi Halevi. Le Idf hanno dichiarato che continueranno a indagare sulle circostanze dell'incidente, aggiungendo di "attribuire grande importanza allo sforzo umanitario per consentire il trasferimento di aiuti umanitari nella Striscia". (segue) (Res)