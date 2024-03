8 marzo: ambasciatori arabi protestano contro “manifesto discriminatorio” della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli ambasciatori della Lega araba in Italia ha emesso un comunicato in merito alla questione suscitata dal “manifesto discriminatorio” del partito della Lega. I diplomatici hanno espresso “profonda insoddisfazione, decisa critica e rifiuto nei confronti del poster post pubblicitario del Partito della Lega in occasione dell’8 Marzo, Festa della Donna”. Il manifesto mostra una donna con il Niqab, il velo che lascia scoperti solo gli occhi, con la scritta in arabo e italiano “In Europa hai gli stessi diritti di tuo marito”. Secondo il Consiglio degli ambasciatori della Lega araba, la Lega a lanciato “un messaggio che porta con sé implicazioni fallaci riguardo i diritti delle donne nel mondo arabo, e incarna e suggerisce un'immagine totalmente errata e distorta delle donne arabe”. La nota afferma che il manifesto pubblicitario “lede e offende la dignità delle donne arabe e mina le basi del rispetto e della reciproca convivenza fra le diverse culture, caratteristica della società italiana, oltre alla totale contraddizione con la verità, poiché considerato una sorta di evidente sminuimento e discriminazione negativa nei confronti di ogni donna araba, e di fatto pare un invito per le donne a lasciare il mondo arabo per l’Europa”. (Com)