Spagna: ministro Giustizia, amnistia sarà risorsa politica da valutare nel lungo periodo

- L'amnistia, come l'indulto (approvato dal governo spagnolo di Pedro Sanchez nella scorsa legislatura) finirà per essere una "risorsa" della politica del Partito socialista per cercare la riconciliazione e la convivenza, e questo "deve essere visto con più prospettiva e con più tempo". Lo ha detto il ministro della Presidenza e della Giustizia spagnolo, Felix Bolanos, sottolineando che la legge di amnistia, che sarà votata nuovamente al Congresso dei deputati dopo l'accordo raggiunto in Commissione Giustizia tra il governo ed i partiti indipendentisti catalani, sarà osservata con "criteri migliori" nel lungo periodo. Bolanos si è detto convinto che la misura di grazia garantirà il superamento di un conflitto politico "molto grave e molto marcato". (segue) (Spm)