Abruzzo 2024: Foti (Fd'I), grande lavoro portato avanti da Marsilio, sinistra insieme per poltrone

- "Fratelli d'Italia è convinta della vittoria in Abruzzo perché conosce il grande lavoro che ha portato avanti il governatore Marsilio. Una persona che viene da una famiglia nata e vissuta, da sette generazioni, in Abruzzo". Lo afferma in una intervista al "Tempo", Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Sono stati fatti enormi passi avanti. Come per la sanità: ci sono state 5000 assunzioni in più. Ma non basta. Si sono destinati 76 milioni per azzerare le liste di attesa, 31 milioni in grandi apparecchiature, altri 388 milioni per i nuovi ospedali di Avezzano, Vasto e Lanciano, 60 milioni per l'ospedale di Chieti e 120 per quello di Teramo, senza dimenticare la nuova sede del 118 a L'Aquila. Questi sono fatti e non parole vuote", spiega. "A sinistra, da un mese a questa parte, tutti parlano di Abruzzo come se conoscessero questa regione. Poi, se devono andare da Penne a Montesilvano hanno bisogno del navigatore", aggiunge Foti. (segue) (Rin)