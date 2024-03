Abruzzo 2024: Foti (Fd'I), grande lavoro portato avanti da Marsilio, sinistra insieme per poltrone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa tornata ha una grandissima valenza locale. I nostri territori, la loro amministrazione sono prioritari per il centrodestra. Ma Sardegna prima, Abruzzo ora e Basilicata alla fine di aprile vanno analizzate nel contesto specifico. Il tentativo di questa politicizzazione da parte della sinistra dimostra la sua fragilità. Pur di provare a vincere si sono messi assieme Conte con Renzi, Elly Schlein, Fratoianni e persino Calenda. Questa sinistra non è in grado di portare avanti un'opposizione efficace, come dimostrano i mille distinguo nei voti alla Camera e al Senato. Impensabile siano in grado di governare l'Abruzzo", ribadisce l'esponente di Fd'I. Infine sul campo largo della sinistra aggiunge: "Saranno costretti, obtorto collo, a reggere fino alle europee. Sia chiaro, questa non è un'operazione politica, ma finalizzata solo al raggiungimento del potere. Vi sono, è bene ricordarlo, le nomine nelle società pubbliche. E la sinistra vuole dimostrare di contare qualcosa alle persone che ha piazzato. L'unico cemento sono le poltrone. In Sardegna come in Abruzzo i leader nazionali non si presentano ai comizi finali delle campagne elettorali perché non riuscirebbero a mettersi d'accordo nemmeno su chi parla per primo", conclude Foti. (Rin)