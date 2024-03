Tunisia: sondaggio, forte fiducia tra i tunisini nel presidente Kais Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta forte la fiducia dei tunisini nel presidente della Repubblica, Kais Saied, mentre la percezione nei confronti della maggior parte delle istituzioni politiche è piuttosto negativa. È quanto emerge dall'indagine del Barometro arabo per la Tunisia, nel 2023, condotta dalla Rete di ricerca per la misurazione dell'opinione pubblica in Medio Oriente e Nord Africa, pubblicata dal quotidiano "Al Arab". Lo studio mette in luce le opinioni dei tunisini su varie questioni come l'economia, la fiducia nel governo e nelle sue prestazioni, le relazioni internazionali, le norme di genere, la situazione delle donne, così come l'ambiente, in un contesto di rapidi cambiamenti regionali e globali. Tre quarti degli intervistati in Tunisia hanno espresso la loro fiducia nel capo dello Stato, seppur con un calo di sei punti percentuali rispetto all'anno precedente, solo un terzo invece ha espresso fiducia nel governo, mentre la fiducia nel Parlamento si è attestata a meno di un quarto.(Tut)