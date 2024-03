8 Marzo: Faisa Cisal, commissione pari opportunità per proposte concrete da avanzare ad aziende Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari Faisa Cisal di Roma e Lazio Gianluca Donati e Antonio Cannone, in una nota dichiarano: "La strada per la parità di genere, per l’uguaglianza dei diritti, è ancora molto lunga". "Ci sono tanti obiettivi importanti che devono essere perseguiti ogni giorno - aggiungono ancora - e celebrazioni come questa sono utili per ricordare quanto ci sia ancora da fare. L’8 marzo non deve indicare solo un giorno di festa bensì deve rappresentare un impegno costante. Oggi non vogliamo fare solo l’augurio a tutte le donne ma anche prenderci un impegno concreto. Come Faisa Cisal Roma e Lazio stiamo avviando un’apposita Commissione Pari Opportunità che possa sviluppare proposte, concrete, da sottoporre alle aziende del Tpl". (Com)