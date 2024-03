Taiwan: ministero Difesa, coscritti saranno coinvolti nell’addestramento militare Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I militari degli Stati Uniti continueranno l’addestramento delle forze armate di Taiwan, inclusi i coscritti che prestano servizio militare obbligatorio per 12 mesi. Lo ha annunciato il ministro della Difesa taiwanese, Chiu Kuo-cheng, durante un’audizione in parlamento. Chiu ha evidenziato “un recente aumento” nella rotazione del personale militare statunitense di stanza a Taiwan, arrivato sull’isola per “trasmetterci la loro esperienza” e aumentare la qualità e la portata dell'addestramento. (Res)