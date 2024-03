Usa: arrestato analista intelligence per aver venduto informazioni sensibili alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Korbein Schultz, analista dell’unità d’intelligence delle forze armate degli Stati Uniti, è stato arrestato ieri con l’accusa di cospirazione finalizzata alla vendita di informazioni sensibili alla Cina. È quanto si legge in un comunicato del dipartimento di Giustizia, in cui si precisa che Schultz è stato accusato dalla procura federale di associazione a delinquere, di esportazione di dati tecnici e articoli per la difesa senza licenza, corruzione di pubblico ufficiale. Schultz è stato arrestato a Fort Campbell, nel Kentucky. Stando al comunicato, ha ricevuto circa 42 mila dollari per divulgare informazioni sui piani Usa nel caso di un’offensiva militare cinese a Taiwan. Dal giugno del 2022, avrebbe inoltre divulgato documenti, fotografie e altro materiale relativo alla difesa nazionale, tra cui quello relativo al sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità (Himars), attrezzature ipersoniche, studi sui futuri sviluppi delle forze armate statunitensi. (Was)