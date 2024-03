Moldova: Sandu, situazione stabile in Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Transnistria, regione separatista filorussa della Moldova, è stabile e questo rappresenta la nostra priorità dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" la presidente della Moldova, Maia Sandu. L'appello delle autorità separatiste, che hanno chiesto nei giorni scorsi la protezione di Mosca dalle ingerenze di Chisinau, "è arrivato in un periodo in cui il regime di Tiraspol ha chiesto alla Russia all'Unione europea, all'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico e alle Nazioni Unite dei fondi, ma non un sostegno militare", ha detto Sandu. "La Russia ha tratto profitto da questa situazione, come ha l'abitudine di fare, per inviare ai moldavi un messaggio secondo cui se avessero proseguito nella loro scelta di formare una comunità democratica, avrebbero messo la pace in pericolo", ha continuato la presidente. (Frp)