Qatar-Regno Unito: premier Al Thani incontra vice premier Dowden, focus su legami e Gaza

- Il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha incontrato a Londra il vice primo ministro del Regno Unito, Oliver James Dowden, per discutere dei legami tra i rispettivi Paesi e della situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'agenzia di stampa qatariota "Qna", secondo cui i due hanno parlato dei modi per rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale. Inoltre, Al Thani e Dowden hanno discusso degli ultimi sviluppi a Gaza e nei Territori palestinesi, in particolare degli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco immediato nella Striscia, aumentando il ritmo di ingresso degli aiuti umanitari, oltre alla protezione dei civili in linea con il diritto umanitario internazionale. (Res)