8 Marzo: Anbi Lazio, Comitato Pari opportunità rimarca valore del lavoro donne nella bonifica

- Anche il Comitato Pari opportunità (Cpo) di Anbi Lazio in concomitanza della Giornata Internazionale della Donna, "intende rimarcare il valore ed il contributo indispensabile delle donne nel mondo della bonifica. Quest'anno il riconoscimento verrà assegnato a tre donne prossime alla pensione, che hanno dedicato con passione, impegno, lungimiranza e professionalità, la propria vita professionale alla bonifica, lasciando un'impronta preziosa nel settore senza trascurare affetti e famiglia e seguendo anche le attività casalinghe sempre per il meglio". La Presidente del Comitato, Patrizia La Rosa, sottolinea l'importanza di questo riconoscimento, affermando: "Nel mondo della bonifica, il ruolo femminile è sempre stato fondamentale e basilare. Le donne hanno contribuito, sin dalla nascita dei Consorzi di Bonifica, e oggi il loro impegno e la loro presenza sono sempre più riconosciuti e apprezzati. È nostro dovere rendere omaggio a coloro che con dedizione e competenza hanno guidato il cammino della bonifica nel Lazio". (segue) (Com)