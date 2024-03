8 Marzo: Anbi Lazio, Comitato Pari opportunità rimarca valore del lavoro donne nella bonifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, ha aggiunto: "In un momento in cui il mondo affronta sfide globali, è cruciale evidenziare l'importanza delle donne nel settore della bonifica. Anbi Lazio vuole sottolineare il valore intrinseco della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, denunciando con fermezza ogni forma di abuso, sia fisico, economico, che psicologico. Le donne devono godere di pari diritti, dignità e compensi. La disparità di genere non può più essere tollerata e dobbiamo continuare a lottare affinché ogni donna possa vivere libera da violenze e discriminazioni". Il riconoscimento a queste tre nostre donne della bonifica è un segno tangibile di attenzione e gratitudine del loro impegno e della loro importanza nel settore della bonifica. Anbi Lazio si impegna a continuare a promuovere la parità di genere e a combattere ogni forma di discriminazione. (Com)