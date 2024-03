Sudan: delegato Cina all’Onu, Consiglio di sicurezza “eviti di esacerbare tensioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in Sudan “dovrebbero favorire la diplomazia ed evitare di esacerbare le tensioni”. Lo ha detto ieri l’incaricato d’affari della missione cinese alle Nazioni Unite, Dai Bing, durante una riunione del Consiglio. Il protrarsi del conflitto ha causato ingenti vittime civili e una grave crisi umanitaria; la Cina chiede dunque alle parti in causa di “collaborare per allentare la tensione il prima possibile e creare le condizioni per i colloqui di pace”, ha aggiunto Dai. Il rappresentante cinese ha poi invocato un maggior coordinamento tra l’Unione africana (Ua) e il Consiglio di sicurezza, invitando tutta la comunità internazionale a cooperare ad una soluzione politica che sia in grado di portare la pace in Sudan in tempi brevi. (Cip)