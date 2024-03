Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco o irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino, nella giornata aumento della copertura da ovest e dai rilievi: molto nuvoloso in serata. Precipitazioni possibile pioviggine isolata dal mattino su fascia pedemontana, Appennino, alta pianura occidentale; dal tardo pomeriggio ed in serata precipitazioni più diffuse ed in intensificazione sui settori occidentali della regione. Neve oltre 1000 metri circa, a quote inferiori sul Nordovest ed in serata. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 3°C e 6°C, massime tra 12°C e 14°C. (Rem)