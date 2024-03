Tunisia: rinviata a giudizio la portavoce del Partito dei costituzionalisti liberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Repubblica tunisina, presso il Tribunale di Tunisi, ha rinviato a giudizio Meriem Sassi, responsabile per la comunicazione del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione politica della destra laica tunisina nostalgica dell’epoca di Ben Ali. Lo riferiscono i media nazionali tunisini, aggiungendo che Sassi, membro del gabinetto politico del Pdl, dovrà comparire di fronte alla Corte penale il 14 marzo con l'accusa di “frode informatica”. Fermata da lunedì 4 marzo per un periodo di 48 ore dalla polizia, poi prorogato di 24 ore, Sassi sarebbe coinvolta in una vicenda per la quale è incarcerata la leader del Pdl, Abir Moussi. Quest’ultima è stata arrestata davanti al palazzo di Cartagine il 3 ottobre 2023: si era recata lì per presentare una richiesta di ricorso amministrativo, ma era finita in manette per attentato contro la sicurezza interna dello Stato. (Tut)