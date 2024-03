Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo molto nuvoloso o coperto, con parziale e temporanea attenuazione della nuvolosità nelle ore centrali su pianura e settori orientali.Precipitazioni: deboli sparse fino al mattino, più insistenti sulle Prealpi ed i settori occidentali; al pomeriggio isolate ed occasionali, in ripresa dalla serata sui settori occidentali. Neve oltre 900-1000 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. Minime in pianura intorno a 7°C, massime intorno a 12°C. (Rem)