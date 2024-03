Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaca e assessora all’istruzione Anna Scavuzzo prende parte all’incontro “Le parole che non ho (ancora) detto. Insieme contro la violenza", organizzato dall’Università Statale di Milano. Partecipa anche il rettore Elio Franzini.Università Statale, Aula Magna, via Festa del Perdono, 7 (9:30)La presidente del Consiglio Elena Buscemi prende parte all’incontro “Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario”.Palazzo Marino, Sala Alessi (ore 11)L'assessora alle Politiche del Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello è al convegno "Le parole che non ti ho (ancora) detto. Insieme contro la violenza", presso l'Aula Università degli Studi, via Festa del Perdono 7 (ore 11)L'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla presentazione del progetto "Obbiettivo alla seconda".Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 13:30)La presidente del Consiglio Elena Buscemi porta un saluto istituzionale all'evento "Intelligenza artificiale e discriminazione: le sfide del Regolamento europeo", presso la Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 7 (ore 15)La presidente del Consiglio Elena Buscemi presenzia alla premiazione dei migliori atleti del Gran Gala del Triathlon.Palazzo Lombardia, auditorium Testori (ore 18)CITTÀ METROPOLITANACittà metropolitana di Milano celebra la Giornata internazionale della donna con un convegno, promosso dal CUG, dal titolo: "Donne ancora al bivio tra lavoro e cura parentale". Intervengono, tra gli altri: Francesco Vassallo, Vicesindaco Città metropolitana di Milano; Diana De Marchi, Consigliera delegata al Lavoro, Politiche sociali e pari opportunità Città metropolitana di Milano.Palazzo Isimbardi (ore 9:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa al convegno sul tema "Il futuro delle donne".Università di Bergamo, via dei Caniana Bergamo (ore 9)L'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali interviene alla presentazione della Maglia Rosa della 35esima edizione del "Giro d'Italia Women".La Rinascente, piazza Duomo (ore 10)Francesca Caruso (assessore alla Cultura) e Barbara Mazzali (assessore al Turismo, marketing territoriale e moda) partecipano con un intervento video al convegno “Sicurezza al femminile”.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone (ore 11)L'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene all'inaugurazione dell'evento di “Senologia al centro” con l'Unità mobile per la prevenzione oncologica gratuita.Unità mobile, via Tasso, 8 Bergamo (ore 11)Il presidente Attilio Fontana e l’assessore alla Casa e housing sociale Paolo Franco partecipano firmano con il ministro della giustizia Carlo Nordiol’accordo per l'assegnazione di alloggi di proprietà dell'Aler al personale dell'Amministrazione giudiziaria.Palazzo Lombardia, Belvedere Silvio Berlusconi (ore 12:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini prende parte all'inaugurazione della mostra "La legge e le chanches" delle donne.Comune di Voghera, Sala Zonca, Voghera/Pv (ore 17:30)VARIEIncontro organizzato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano dedicato al personale "rosa" in divisa e non. Sarà l'occasione per ringraziare le donne del Comando per l'opera che quotidianamente prestano a beneficio della collettività.Caserma dei Vigili del Fuoco, via Messina, 37 (ore 8:45)Presidio lavoratori Enel contro la politica di tagli di tagli ed efficientamenti voluti dal nuovo management.Metro Carducci, via Cadorna (ore 9:30)Corteo studentesco e del mondo della formazione organizzato da “Non una di meno” contro la violenza patriarcale.Largo Cairoli (ore 9:30)Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, interviene all'incontro "Innovazione, Tribunale unico dei brevetti e futuro della professione forense" organizzato dall’Ordine degli avvocati, intervengono il presidente dell’Ordine degli avvocati, Antonino La Lumia, il presidente della Corte d’appello, Giuseppe Ondei, il presidente dell’Unione lombarda degli ordini forensi, Giovanni Rocchi, la coordinatrice del Tavolo tecnico, Marina Tavassi, e la presidente del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati, Costanza Gargano.Palazzo di giustizia (ore 10)Incontro “Le donne, la famiglia, i bisogni dei territori incontrano le istituzioni”. Partecipano tra gli altri la presidente della consulta Forza Italia Letizia Moratti, il coordinatore regionale Alessandro Sorte e gli assessori regionali Simona Tironi e Gianluca Comazzi.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone (ore 18)Corteo cittadino organizzato da “Non una di meno” contro la violenza patriarcale.Piazza Duca d’Aosta (ore 18:30) (Rem)