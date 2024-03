Sudan: Organizzazione cooperazione islamica, fermare atti violenti prima di Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha esortato tutte le parti in conflitto in Sudan a lavorare per fermare gli atti ostili e violenti prima del mese sacro del Ramadan, al via dalla prossima settimana. L'appello è stato lanciato da Hussein Ibrahim Taha, segretario generale dell'Oic, che ha sottolineato: "L'impegno in questo senso offre l'opportunità di fornire aiuti umanitari e di riprendere i negoziati, nell'ambito della piattaforma di Gedda, per raggiungere un accordo di cessate il fuoco permanente e lavorare per una soluzione pacifica, come unica via d'uscita per porre fine a questa crisi e in modo da realizzare le aspirazioni del popolo sudanese di sicurezza, pace e stabilità". Taha ha inoltre espresso la speranza affinché le parti sudanesi rispondano a questo appello. (Res)