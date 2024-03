Taiwan: presidente commissione Esteri Camera Usa potrebbe presenziare a insediamento Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il repubblicano Michael McCaul, presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, potrebbe partecipare alla cerimonia d’insediamento del presidente eletto di Taiwan, Lai Ching-te, il 20 maggio prossimo. Lo riporta il quotidiano “Taiwan News”, aggiungendo che la visita sarebbe stata confermata dallo stesso McCaul durante un evento tenuto il 6 marzo a Washington per commemorare il 45mo anniversario della promulgazione del Taiwan Relations Act. L'ultima visita di McCaul a Taiwan risale ad aprile 2023, quando ha incontrato la presidente uscente Tsai Ing-wen. La Cina ha risposto con una campagna di esercitazioni militari e imponendo sanzioni all’esponente del Partito Repubblicano. Ricordando la circostanza, McCaul ha detto: "L'ultima volta che ho visitato Taiwan sono stato accolto molto calorosamente dalla presidente Tsai ma non così calorosamente dal Partito comunista cinese". Le ritorsioni di Pechino sono “un esempio dell’aggressione cinese a cui stiamo assistendo in questo momento”, ha aggiunto. (Res)