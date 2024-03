Germania: "Der Spiegel", oltre un chilo d'oro nella casa dell'ex terrorista Raf Daniela Klette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia avrebbe trovato ingenti somme di denaro e metalli preziosi nell'appartamento dell'ex terrorista della Raf, Daniela Klette, a Berlino. Secondo quanto riferito dal settimanale "Der Spiegel", la polizia tedesca ha trovato centinaia di migliaia di euro in contanti e una pistola con due caricatori pieni in un armadio di legno con un doppio fondo. Klette, inoltre, avrebbe nascosto oltre un chilogrammo d'oro in un altro mobile. Due valigie, che inizialmente gli esperti della scientifica pensavano fossero ordigni esplosivi, contenevano un jammer, diversi telefoni cellulari e carte d'identità, un passamontagna e "vari documenti relativi alla Raf", stando a quanto riferito dagli agenti. Secondo “Der Spiegel”, la polizia ha trovato un fucile automatico Kalashnikov nell'armadio di Klette e munizioni in alcuni barattoli Tupperware. Durante la perquisizione del piccolo monolocale di circa 40 metri quadrati nel quartiere di Berlino, la polizia ha anche sequestrato un bazooka. (segue) (Geb)