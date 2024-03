Germania: "Der Spiegel", oltre un chilo d'oro nella casa dell'ex terrorista Raf Daniela Klette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Klette, inoltre, sarebbe in possesso di una carta identità italiana a nome "Claudia Bernadi", nata il 12 novembre 1963. La Procura di Verden accusa Klette e i suoi presunti complici Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg di una serie di rapine compiute fra il 1999 e il 2016. Questa settimana un giudice istruttore della Corte federale di giustizia di Karlsruhe ha emesso un mandato di arresto per Klette per il suo presunto coinvolgimento in tre attacchi terroristici della Raf dal 1990 al 1993. (Geb)