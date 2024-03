© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un giorno come gli altri, non è un anno come gli altri. È ancora il tempo di lottare. Troppe donne vittime di violenza, troppe guerre sulla pelle delle donne. Più diritti, più lavoro, più libertà. C’è ancora domani". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. (Rin)