Tunisia: Saied, elezioni presidenziali si svolgeranno secondo Costituzione del 2022

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha dichiarato che le prossime elezioni presidenziali si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dalla Costituzione del 25 luglio 2022. Ciò è avvenuto durante un recente incontro al palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, con il capo dell'Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie), Farouk Bouasker. “La Costituzione del 2022 stabilisce nuovi criteri di ammissibilità per le elezioni presidenziali in Tunisia”, ha affermato il Presidente, e quindi “non è necessario discutere oggi la modifica della legge elettorale”. Secondo una nota diffusa da Cartagine, le disposizioni della Costituzione “non sono contrarie alla legge elettorale”. Inoltre, la Costituzione, ha affermato il Capo dello Stato, “ha la precedenza sulle disposizioni di qualsiasi legislazione subordinata. Le ultime elezioni presidenziali che hanno portato alla vittoria di Saied si sono svolte nell'ottobre 2019. (segue) (Tut)