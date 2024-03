Tunisia: Saied, elezioni presidenziali si svolgeranno secondo Costituzione del 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le votazioni per eleggere il capo dello Stato dovrebbero svolgersi tra settembre e ottobre, in coincidenza con gli ultimi tre mesi del mandato dell’attuale presidente Saied. La legge elettorale che disciplina le elezioni presidenziali presenta delle novità, ritenute controverse dall’opposizione, introdotte dalla Costituzione approvata tramite referendum nel 2022 con un’affluenza di circa il 30 per cento per quanto riguarda l'età, la nazionalità e il godimento dei diritti civili e politici. In particolare, l'articolo 89 della suddetta Costituzione prevede che il diritto di eleggibilità alle elezioni presidenziali è un diritto riconosciuto a qualsiasi uomo o donna tunisina, che non possieda una nazionalità diversa da quella tunisina, genitori e nonni paterni e materni tunisini: di fatto, sono esclusi dalla competizione non solo i detentori del doppio passaporto, ma anche chi, ad esempio, è tunisino da una generazione soltanto. Il candidato deve avere, al giorno della presentazione della candidatura, almeno quarant'anni e godere dei diritti civili e politici. L'articolo 90 prevede che il presidente della Repubblica sia eletto per un mandato di cinque anni a suffragio universale, libero, diretto e segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi negli ultimi tre mesi del mandato presidenziale. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta al primo turno di votazioni, si tiene un secondo turno nelle due settimane successive alla comunicazione dei risultati finali del primo turno. Al secondo turno si presentano solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. (Tut)