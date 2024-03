Giappone: spesa famiglie in calo del 6,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è calata del 6,3 per cento su base annua nel mese di gennaio, il dato peggiore da tre anni a questa parte dovuto in parte alla scarsa disponibilità di automobili legata al blocco della produzione di Daihatsu, controllata di Toyota. Le famiglie giapponesi di due o più persone hanno speso mediamente 289.467 yen (1.960 dollari) a gennaio, un dato che segna l'11 calo mensile consecutivo. L'inflazione continua a gravare sulla spesa in generi alimentari, mentre la spesa per le utenze è calata per effetto di un inverno insolitamente mite. (segue) (Git)