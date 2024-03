Giappone: spesa famiglie in calo del 6,3 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione di fondo del Giappone è calata al 2 per cento nel mese di gennaio, il tasso di crescita più contenuto registrato in quel Paese da quasi due anni a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati dal governo giapponese, nonostante il governo si dica convinto di poter conseguire una crescita sostenibile dei prezzi grazie all'aumento dei salari. Il rallentamento dell'inflazione di fondo al consumo, che non tiene conto di categorie di merci dai prezzi particolarmente volatili, come gli alimenti freschi, coincide col parziale assorbimento degli effetti dei maggiori costi d'importazione dovuti alla debolezza dello yen. Il dato è superiore alle aspettative dei mercati, che prevedevano un calo dell'inflazione sotto la soglia del 2 per cento per la prima volta da marzo 2022. (segue) (Git)