Malesia: 10 anni dalla sparizione del volo M-370

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha commemorato oggi le vittime del volo Mh370 della compagnia aerea Malaysia Airlines, scomparso durante un volo verso Pechino l'8 marzo 2014. Nei giorni scorsi il governo malesiano ha menzionato la possibilità di una collaborazione con una società di ricerca oceanografica statunitense per rilanciare le attività di ricerca del velivolo, che non è mai stato individuato. Intervenuto a una cerimonia organizzata dai familiari delle vittime, il ministro dei Trasporti malesiano Loke Siew Fook ha dichiarato questa settimana che tenterà di convincere l'esecutivo ad approvare la ripresa delle ricerche. "Questo è uno dei più grandi misteri dell'aviazione al mondo, e noi dobbiamo risolverlo", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che il governo malesiano intende negoziare accordi che prevedano compensi solo in caso di ritrovamento del relitto del velivolo. (segue) (Fim)