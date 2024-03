Expo Osaka: il Commissario generale Vattani ospite del Tipicità Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 32ma edizione di Tipicità Festival si proietta decisamente verso l’Estremo Oriente, con un programma comprendente diversi eventi che hanno per protagonisti personaggi provenienti dal Giappone. Obiettivo: il 2025 quando, dal 13 aprile al 13 ottobre, la città di Osaka sarà teatro di Expo 2025 Osaka che avrà per tema: “Disegnare il futuro per le nostre vite”. L’Italia si presenta all’importante appuntamento dell’Esposizione Universale con un padiglione disegnato dall’architetto Mario Cucinella e ispirato al concetto “L’Arte Rigenera la Vita”. Il progetto è caratterizzato da una forte identità stilistica, con un teatro, una piazza e un giardino all’italiana quali elementi distintivi della nostra tradizione. Il Padiglione Italia sarà un avamposto del Sistema Paese per consolidare la nostra immagine, non solo nel paese del Sol Levante, ma nell’Asia intera. (segue) (Com)