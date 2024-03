Expo Osaka: il Commissario generale Vattani ospite del Tipicità Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con queste premesse, Sabato 9 marzo alle 16:00 è in programma uno degli eventi di spicco di Tipicità 2024 dedicato proprio alla prossima Esposizione Universale, dal titolo “Verso Expo Osaka 2025, progettare la società del futuro per le nostre vite”, nel corso del quale la nota giornalista Benedetta Rinaldi intervisterà l’ambasciatore Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, e l’assessore regionale all’internazionalizzazione Andrea Maria Antonini, coordinatore della partecipazione delle Regioni italiane ad Expo 2025.“Penso che Tipicità, evento conosciutissimo sulla cultura dell’agroalimentare italiano e internazionale, sia una cornice ideale per presentare il nostro Padiglione in collaborazione con la Regione Marche”, il commento dell’ambasciatore Vattani, il quale ha aggiunto: “Il prossimo anno porteremo a Expo il Sistema Italia e ogni sua declinazione regionale, con uno spazio riservato ai nostri territori. Il Giappone, che è ospite d’onore di questa edizione di Tipicità Festival, conosce e ama la nostra cucina: l’agroalimentare è una delle voci principali della nostra bilancia commerciale verso il Sol Levante”. (segue) (Com)