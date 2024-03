Expo Osaka: il Commissario generale Vattani ospite del Tipicità Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, l’Assessore Antonini ha dichiarato: “La presenza alla 32ma edizione di Tipicità Festival dell’Ambasciatore Mario Vattani rappresenta per la Regione Marche una testimonianza di stima e un’occasione preziosa per impostare, fin da subito, la nostra partecipazione attiva a questo evento internazionale che costituirà un’occasione unica di internazionalizzazione per il tessuto economico e commerciale, attraverso il quale far conoscere le nostre eccellenze imprenditoriali, tecnologiche e scientifiche”, sottolineando, inoltre, che “a soli due giorni dalla presentazione dell’Accordo di collaborazione con le regioni in sede di Conferenza delle Regioni, il Commissario generale presenterà il tema dell’Expo 2025, la struttura ed il palinsesto del Padiglione Italia, con un focus sul settore agroalimentare”. (segue) (Com)