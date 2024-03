Expo Osaka: il Commissario generale Vattani ospite del Tipicità Festival (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di Tipicità Festival, l’ambasciatore Vattani e l’assessore Antonini incontreranno gli ospiti giapponesi presenti alla manifestazione, tra i quali Francesco Ukon, docente di Economia della moda Doshisha Business School di Kyoto, che sta attivamente collaborando con Tipicità alle iniziative in programma in Giappone. Il percorso verso l’Expo prevede una tappa di avvicinamento propedeutica all'importante appuntamento del 2025. Infatti, l’organizzazione di Tipicità sta progettando la partecipazione alla IX Scim-Settimana della cucina italiana nel mondo, programmata nel prossimo mese di novembre sempre in Giappone. In questo senso sono già stati avviati contatti con il Consolato Generale d’Italia ad Osaka. (Com)