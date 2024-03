Lavoro: Calderone, da contratti aziendali e welfare il sostegno alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i miglioramenti in Italia continuiamo ad avere il tasso di occupazione femminile più basso d'Europa. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, in una intervista al "Sole 24 Ore" spiega quale strategia il governo intende mettere in atto per ridurre questo gap: "Poco più della metà delle donne italiane ha un lavoro. Una proporzione che è molto lontana dall'alta occupazione femminile, soprattutto del Nord Europa. È un problema, a mio parere, anzitutto di giustizia sociale ed è una priorità del governo da affrontare a più livelli e con sistematicità. Gli ultimi numeri che ci ha consegnato l'Istat indicano un'inversione di tendenza, che va accompagnata e rafforzata". "Ma per la mia esperienza - aggiunge -, i numeri rappresentano solo una parte del problema. Io guardo anzitutto alla qualità e sostenibilità del lavoro. A me interessa non il 'lavoro comunque', ma il lavoro buono e stabile che rende le persone, soprattutto le donne, indipendenti. A questo rispondono misure di sostegno come l'aumento dell'assegno unico universale, il bonus asili nido e le agevolazioni per l'assunzione delle donne svantaggiate. Stiamo lavorando per inserire nel programma europeo Giovani donne e lavoro misure per valorizzare le donne nel mercato del lavoro e ridurre i fattori discriminatori, un'azione che intendiamo condividere con le Regioni". (segue) (Rin)