Lavoro: Calderone, da contratti aziendali e welfare il sostegno alle donne (2)

Ma c'è un altro aspetto: "ridurre il gap è una necessità economica. Aumentare l'occupazione femminile, e giovanile, è indispensabile a garantire in prospettiva la crescita del paese e la sostenibilità dei conti pubblici". Accanto alle carenze nei servizi dell'infanzia, c'è un problema di organizzazione del lavoro che penalizza le donne. "Dobbiamo emanciparci anzitutto dall'idea sbagliata che la conciliazione sia una questione solo al femminile. In presenza di figli, se sostituiamo al concetto di maternità quello di genitorialità, la contrattazione di secondo livello - alla quale guardiamo come allo strumento più efficace per venire incontro alle richieste specifiche dei lavoratori - ci aiuta a mettere al servizio delle donne gli spazi aperti dalla decontribuzione dei premi di produttività e in generale dal welfare aziendale". E ciò riguarda non solo le donne madri, ma anche le donne single: "Specialmente le più giovani - osserva la ministra -, che devono conciliare sempre più i tempi della vita e quelli del lavoro. Abbiamo anche introdotto la riduzione totale della quota di contributi a carico della lavoratrice con due o più figli. Aggiungo che l'ostacolo maggiore alla parità non si manifesta nel momento in cui una donna inizia a lavorare ma in seguito, con gli avanzamenti di carriera e la premialità".