Dossieraggio: Renzi, sistema corrotto contro gli avversari della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Renzi, leader di Italia Viva, scende in campo sullo scandalo delle schedature politiche illegali. Stanno emergendo scenari devastanti sui dossieraggi contro politici e personalità: "Parlo per la mia esperienza personale - sice l'ex premier al "Giornale" -: non volevano ricattarmi, ma più banalmente distruggermi. E con me hanno iniziato nel 2019 violando il database per avere informazioni sulla mia casa. Io ho sempre fatto le cose in regola e questo mi ha salvato dal punto di vista processuale e penale". "Ma l'obiettivo - aggiunge - non è solo quello di farti condannare: il primo obiettivo è quello di farti saltare i nervi, toglierti il sonno, distoglierti dal tuo impegno politico. Passi le giornate a organizzare come ribattere. E perdi serenità. Io sono stato aiutato dal mio carattere e dall'affetto di mia moglie e dei miei figli. Ma ormai con le nuove tecnologie violare il database significa violentarti la vita". Sono stati scaricati oltre 33mila dossier personali: "Io non credo che ci sia una sorta di cupola. Ma so che chi voleva colpire un avversario prendendo informazioni sensibili poteva farlo grazie a questo sistema illegale e corrotto. Quello che mi colpisce è che le indagini sembrano indirizzate soprattutto contro avversari della sinistra giudiziaria. Questo fa male perché è indice di una cultura politica infetta". (segue) (Run)