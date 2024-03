Dossieraggio: Renzi, sistema corrotto contro gli avversari della sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Su Tangentopoli si parlò di un circuito mediatico-giudiziario ben preciso che partiva dalle procure e arrivava ai giornali amici: "Paradossalmente se è vero quello che dice Cantone il sistema stavolta parte dai giornali e arriva ai finanzieri e alle procure. Si ribalta il percorso ma la sostanza non cambia: un rapporto indecente tra una parte della stampa e una parte della magistratura. Dossieropoli ha lo stesso meccanismo di Tangentopoli ma non facciamo di tutta l'erba un fascio. Cantone non è Turco. E Melillo, attuale procuratore antimafia, non è Cafiero de Raho, ex procuratore antimafia e adesso 'casualmente' deputato grillino". Il ministro della Difesa Crosetto ha collaborato alle indagini e si sta palesando come parte lesa in questa vicenda di spionaggio: "Oggi Crosetto rappresenta tutti gli italiani mentre gli estremisti Houthi attaccano le nostre navi militari nel mar Rosso. E' ovvio che dovremmo tutti dare una mano per consentire a Crosetto di lavorare con la testa sgombra da pensieri e inquietudini personali. Invece, no. invece abbiamo un gruppo di servitori infedeli dello Stato e di giornalisti che viene accusato di violare la legge per creare difficoltà al ministro della Difesa in tempo di atti di guerra contro l'Italia. A me pare una follia". "Fortunatamente - osserva il leader di Italia Viva - Crosetto è un uomo con la testa sulle spalle. E come ho detto in Aula io sono un membro dell'opposizione ma sulla politica estera e di difesa sto con il mio Paese e dunque con il governo". (segue) (Run)