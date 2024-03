Dossieraggio: Renzi, sistema corrotto contro gli avversari della sinistra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Potrebbero esserci 'manine straniere' che interferiscono con l'Italia: "Potrebbe, certo. Ma vedo più probabili interferenze interne. La verità è che stanno venendo al pettine i nodi di un sistema sbagliato basato su una collaborazione tra alcuni soggetti istituzionali e alcuni esponenti dell'informazione. Non penso ai servizi stranieri ma piuttosto a certi servizietti indigeni". A sinistra c'è imbarazzo dinanzi una questione che ha danneggiato principalmente il centrodestra: "Sì. Conte non può smentire la linea de 'Il Fatto Quotidiano' e dei talkshow che lo coccolano. E Schlein dovrebbe dare un segnale: visto che ha usato parole molto dure per questo scandalo, perché non caccia dalla segreteria quel Sandro Ruotolo che nella sua veste di parlamentare del Pd cercava di procurarsi delle carte coperte da segreto e riguardanti Palamara? E comunque - conclude Renzi -, sarà un caso, le indagini su di me sono cominciate appena ho lasciato il Pd. Un caso, si capisce. E' una cosa che mi fece notare per primo Silvio Berlusconi". (Run)