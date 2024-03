Kirghizistan-Tagikistan: colloqui su estradizione cittadino condannato per spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Kirghizistan e l'ambasciata kirghisa in Tagikistan seguono il caso del cittadino kirghiso K. Yuldashev, agli arresti da due anni in Tagikistan dopo essere stato condannato per spionaggio a 17 anni di reclusione. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero degli Esteri, ricordando che l'uomo è stato arrestato dal servizio speciale del Tagikistan durante uno scontro al confine tra i due Paesi. L'ambasciata del Kirghizistan sta discutendo i termini per l'estradizione dell'uomo, ma il processo "richiederà più tempo, data la gravità delle accuse". (Res)