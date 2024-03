Mar Rosso: Biden, non esiterò ad approvare nuovi attacchi contro gli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che “non esiterà” ad approvare nuovi attacchi contro le milizie yemenite filo-iraniane Houthi, per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nel Mar Rosso. “Abbiamo costruito una coalizione per proteggere le navi commerciali: ho già ordinato attacchi per colpire le capacità militari degli Houthi e non esiterò a prendere ulteriori provvedimenti”, ha detto. (Was)