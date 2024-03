Usa: Biden sulla sua età, sono le idee quelle che contano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto riferimento ai commenti in merito alla sua età durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso. “Con le sfide che il Paese sta affrontando non conta quanto siamo vecchi, ma quanto vecchie sono le nostre idee”, ha detto, aggiungendo che “non è possibile guidare la nostra nazione con idee antiche”. Gli Stati Uniti, ha continuato, sono “la terra delle opportunità, e dobbiamo guardare al futuro”. (Was)