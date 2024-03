Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato dell'Unione "è forte, e si sta rafforzando ulteriormente". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inaugurato ieri sera il terzo discorso sullo stato dell'Unione dall'inizio del suo mandato presidenziale, cruciale perché precede le elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre, che lo vedranno affrontare ancora una volta il predecessore Donald Trump. Biden, che ha preso la parola per un'ora e sette minuti di fronte alle camere riunite del Congresso federale, ha rivendicato di fronte ai cittadini statunitensi le politiche della sua amministrazione, sostenendo di aver rafforzato l'economia e protetto i diritti civili, e presentandosi ancora una volta come baluardo contro il repubblicano Trump, descritto come una forza estrema e distruttiva per il Paese. Biden ha affrontato temi quali il diritto all'aborto e l'accesso all'assistenza sanitaria, ha difeso le iniziative della sua amministrazione tese a cancellare il debito studentesco e ha puntato l'indice contro grandi aziende e miliardari, che a suo dire dovranno "finalmente pagare la loro giusta quota". Una consistente porzione del discorso di Biden è stata dedicata alle principali crisi internazionali - dal conflitto in Ucraina alle guerre e le tensioni in Medio Oriente - e al confronto strategico con la Cina, che secondo Biden gli Usa stanno vincendo sul piano economico. (segue) (Was)